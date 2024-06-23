Пятилетняя петербурженка выпила жидкость для розжига на своем дне рождения

РЕН ТВ: под Петербургом девочка выпила жидкость для розжига на дне рождения

Фото: РИА «Новости»

Пятилетняя девочка выпила розжиг для углей на праздновании своего дня рождения. О ЧП в деревне под Санкт-Петербургом сообщил РЕН ТВ.

По информации источника канала, взрослые занимались приготовлением шашлыков и не заметили, что девочка взяла бутылку с розжигом и сделала глоток.

Пострадавшего ребенка доставили в детскую городскую больницу № 5 имени Филатова с химическим ожогом рта и глотки. Маленькой пациентке оказывают всю необходимую помощь.

Несколько лет назад похожий случай произошел в Подмосковье. Тогда врачи Ступинской центральной районной клинической больницы спасли годовалого ребенка, выпившего жидкость для розжига. У него выявили токсическую пневмонию, сообщали в региональном Минздраве.

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