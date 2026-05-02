Пятилетняя девочка выпала из окна девятого этажа в Воронеже
Пятилетний ребенок выпал из окна девятого этажа в Воронеже. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в местном управлении Следственного комитета России.
ЧП произошло 1 мая на улице Ростовской. Ребенок выпал из окна многоквартирного дома.
«От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия», — сообщили в СК.
Следователи провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти ребенка.
В начале марта на юге Москвы трехлетний ребенок выпал из окна 11 этажа многоэтажки на Каширском шоссе. Медики оценили состояние ребенка как крайне тяжелое: у мальчика открытая черепно-мозговая травма, множественные переломы черепа и разрыв обоих легких.