Пятилетняя девочка выпала из окна девятого этажа в Воронеже

Фото: РИА «Новости»

Пятилетний ребенок выпал из окна девятого этажа в Воронеже. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в местном управлении Следственного комитета России.

ЧП произошло 1 мая на улице Ростовской. Ребенок выпал из окна многоквартирного дома.

«От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия», — сообщили в СК.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти ребенка.

В начале марта на юге Москвы трехлетний ребенок выпал из окна 11 этажа многоэтажки на Каширском шоссе. Медики оценили состояние ребенка как крайне тяжелое: у мальчика открытая черепно-мозговая травма, множественные переломы черепа и разрыв обоих легких.

