Пятилетняя девочка стала жертвой ДТП по вине пьяной автомобилистки в Хакасии

В Минусинске 29-летнюю женщину подозревают в смертельном ДТП. По версии следствия, ночью на трассе «Усть-Абакан — Ербинское» она превысила скорость и не справилась с управлением, сообщил сайт «Проспект Мира» со ссылкой на представителей прокуратуры Красноярского края.

По данным надзорного ведомства, автомобиль с шестью пассажирами, включая троих детей, вылетел с дороги и опрокинулся. В результате аварии погибли 33-летняя женщина и пятилетняя девочка.

Еще двое малолетних детей попали в больницу в тяжелом состоянии. Медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение автомобилистки.

Женщину задержали, решается вопрос о мере пресечения по статье, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.