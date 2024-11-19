Пятилетняя девочка пострадала в ДТП в Челябинске
Авария, в которой пострадал пятилетний ребенок, произошла накануне ночью на улице 50 лет ВЛКСМ в Челябинске. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.
Мужчина за рулем Volkswagen Polo наехал на бордюр и врезался в дорожный знак и дерево. Установлено, что в момент ДТП он был пьян.
В результате ДТП пострадала девочка, которая находилась на заднем сидении автомобиля и не была пристегнута ремнями безопасности. Пострадавшую доставили в медучреждение.
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