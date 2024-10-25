Пятилетний ребенок скончался в больнице после ДТП с грузовиком в Адыгее

Пятилетний мальчик погиб в результате дорожной аварии на 1334-м километре трассы М-4 «Дон» в Адыгее. Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на представителей МВД республики.
По предварительным данным полиции, 36-летний житель Краснодарского края за рулем иномарки врезался в грузовик, стоящий на обочине дороги. В салоне первой машины находились двое детей в возрасте пяти и девяти лет.
Их доставили в больницу с серьезными травмами. Врачи сделали все возможное, однако младшего мальчика спасти не удалось.
Состояние второго ребенка оценивается как тяжелое. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
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