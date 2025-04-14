Пятилетний ребенок попал в больницу после ДТП с иномаркой в Ижевске

Автомобилист сбил пятилетнего ребенка на Магистральной улице в Ижевске. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на Госавтоинспекцию Удмуртии.

Согласно данным ведомства, 37-летний водитель машины Jetour сбил мальчика, когда тот пересекал проезжую часть в запрещенном месте. Пострадавшему потребовалась госпитализация. Организована проверка.

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