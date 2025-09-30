Пятилетний ребенок погиб в результате ДТП в Башкирии

На трассе М-5 в Башкортостане произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, приведшее к гибели двоих человек. Двое водителей легковых автомобилей, граждане Омской и Томской областей, выехали на встречную полосу в запрещенном месте, что привело к столкновению с двумя другими транспортными средствами, написал сайт gorod55.ru .

Результатом аварии стала гибель пассажира одного из автомобилей — женщины 39 лет, которая умерла на месте происшествия. Пятеро пострадавших, включая троих несовершеннолетних детей, были доставлены в больницу. Через четыре дня после аварии пятилетний ребенок скончался от полученных травм.

Оба водителя, признанные виновниками аварии, скрывались с места происшествия, но вскоре были задержаны сотрудниками ГИБДД. В отношении них возбуждено уголовное дело, оба мужчины находятся под стражей. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства трагедии.