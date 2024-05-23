Пятеро жителей Тольятти предстанут перед судом за похищение человека

Автозаводский районный суд Тольятти рассмотрит дело пяти местных жителей, которые обвиняются в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на следственное управление СК России по Самарской области.
По версии следствия, весной прошлого года обвиняемые подошли к потерпевшему, силой затащили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Там они потребовали от похищенного расписку о якобы наличии долга в размере четырех миллионов рублей.
Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям уголовного кодекса.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте