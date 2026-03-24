Пятеро подростков пострадали в перевернувшейся машине в Бурятии

Авария с участием несовершеннолетних произошла в Бурятии. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на данные МВД по республике.

Согласно информации ведомства, 16-летний водитель Toyota Caldina, следуя по трассе Петропавловка — Гусиноозерск — Закаменск, не справился с управлением. В результате иномарка улетела в кювет и перевернулась.

В результате подросток и четверо пассажиров в возрасте от 12 до 15 лет получили травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Проводится проверка.