Пять возгораний за сутки потушили сотрудники МЧС Пензенской области
За прошедшие сутки на территории Пензенской области пожарные пять раз выезжали на тушение. Об этом ИА «ПензаПресс» сообщили в региональном ГУ МЧС.
Крупный пожар произошел в селе Малая Ижмора Земетчинского района на улице Ивановка. Огонь охватил доски строительных лесов в кирпичном здании.
Кроме того, подразделения четыре раза привлекались к ликвидации возгораний мусора в разных районах региона. Причиной этих пожаров стало неосторожное обращение с огнем.