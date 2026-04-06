Пять пожаров произошло в Пензенской области за минувшие сутки

За минувшие сутки на территории Пензенской области зафиксировали пять возгораний. В Пензе в садоводческом некоммерческом товариществе «Пригородное» выгорели стена и чердак на площади восемь квадратных метров в доме. Об этом написала «Пенза-пресс» .

В селе Бекетовка Иссинского района сгорели надворная постройка и баня общей площадью 59 квадратных метров. В селе Старое Славкино Малосердобинского района сгорела надворная постройка площадью 120 квадратных метров.

Предварительной причиной этих пожаров стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В селе Засечном Пензенского района на кухне в частном доме выгорела стена на площади в три квадратных метра. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных подразделений. Предварительная причина пожара — грозовой разряд.

Еще один пожар случился в селе Поселки Кузнецкого района, где горела сухая трава на площади 300 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Жителям региона напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Использовать следует только исправное печное, газовое и электрооборудование. В случае возникновения пожара нужно звонить по номеру 01.