Сразу пять человек стали жертвами пожаров в Ростовской области за утро 4 декабря. Подробности сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-службу УМЧС РФ по региону.
Так, на Каскадной улице в Ростове-на-Дону вспыхнула хозяйственная постройка. На место были направлены более 30 спасателей и 10 единиц техники. При ликвидации возгорания специалисты обнаружили тела троих мужчин.
Еще одна трагедия произошла в Новошахтинске. Там огонь охватил крышу частного дома. Сотрудники ведомства вынесли из полыхающего помещения мужчину и женщину. Медики констатировали смерть пострадавших.
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