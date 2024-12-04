Сразу пять человек стали жертвами пожаров в Ростовской области за утро 4 декабря. Подробности сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-службу УМЧС РФ по региону.

Так, на Каскадной улице в Ростове-на-Дону вспыхнула хозяйственная постройка. На место были направлены более 30 спасателей и 10 единиц техники. При ликвидации возгорания специалисты обнаружили тела троих мужчин.

Еще одна трагедия произошла в Новошахтинске. Там огонь охватил крышу частного дома. Сотрудники ведомства вынесли из полыхающего помещения мужчину и женщину. Медики констатировали смерть пострадавших.