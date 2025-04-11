Пять человек стали жертвами ДТП с грузовиком в Якутии
Смертельная авария с участием грузовика произошла в Якутии. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на данные УМЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, на трассе в пяти километрах от Алдана лоб в лоб столкнулись КамАЗ и машина Toyota Prius. Травмы, несовместимые с жизнью, получили пять пассажиров легковушки.
В ликвидации последствий ДТП были задействованы 15 спасателей и пять единиц техники. Организована проверка.
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