Пять человек стали жертвами ДТП с грузовиком на Тюменском тракте

Серьезная авария произошла на Тюменском тракте 17 августа. Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых заявил об увеличении числа жертв, сообщило РИА «Новости» .

По данным полиции, водитель грузовика Sitrak не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем Chery. После удара машину отбросило на фуру MAN, которая стояла впереди.

В результате ДТП погибли автомобилистка, управлявшая легковушкой, ее супруг и два пассажира-пенсионера. Позже стало известно, что смертельные травмы также получил водитель грузовика, добавило Ura.ru.