Пять человек стали жертвами аварий в Нижегородской области за последнюю неделю
В Нижегородской области за последнюю неделю произошло пять аварий со смертельным исходом. Об этом сообщило ИА «Время Н», ссылаясь на пресс-службу регионального УГИБДД.
Всего с 20 по 26 мая произошло 72 ДТП с пострадавшими. Среди них зарегистрировано 20 детей.
По информации ведомства, основными причинами аварий стали выезд на встречную полосу движения и нарушение скоростного режима.
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