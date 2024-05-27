Пять человек стали жертвами аварий в Нижегородской области за последнюю неделю

В Нижегородской области за последнюю неделю произошло пять аварий со смертельным исходом. Об этом сообщило ИА «Время Н», ссылаясь на пресс-службу регионального УГИБДД.

Всего с 20 по 26 мая произошло 72 ДТП с пострадавшими. Среди них зарегистрировано 20 детей.

По информации ведомства, основными причинами аварий стали выезд на встречную полосу движения и нарушение скоростного режима.

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