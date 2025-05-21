Пять человек пострадали в ДТП в ХМАО

Утром 20 мая на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля. Подробности аварии опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу, написал сайт muksun.fm.
Инцидент случился около 11 утра по местному времени. Предварительным следствием установлено, что 60-летний мужчина, управлявший автомобилем Volkswagen Multivan, двигался по обочине трассы, когда внезапно столкнулся с большегрузом Урал, управляемым 58-летним шофером, осуществляющим поворот налево.
В результате столкновения пострадали пассажиры автомобиля иностранного производства. Всего медицинская помощь понадобилась пятерым гражданам, получившим ранения разной степени тяжести.
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