Пять человек пострадали в авариях с тремя автобусами в Тюмени

В Тюмени произошла две аварии с участием тех автобусов, в которой пострадали пят человек. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

По предварительной информации, на улице Пермякова столкнулись два автобуса с пассажирами. В результате ДТП пострадала 52-летняя женщина.

Еще одна авария произошла на улице Созидателей. Там автобус врезался в опору ЛЭП. В больницу доставили четверых пострадавших: семилетнего мальчика, 17-летнюю девушку и женщин, 54 и 69 лет.

По факту обоих ДТП начаты проверки.