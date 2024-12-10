Пять человек пострадали в авариях с тремя автобусами в Тюмени
В Тюмени произошла две аварии с участием тех автобусов, в которой пострадали пят человек. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.
По предварительной информации, на улице Пермякова столкнулись два автобуса с пассажирами. В результате ДТП пострадала 52-летняя женщина.
Еще одна авария произошла на улице Созидателей. Там автобус врезался в опору ЛЭП. В больницу доставили четверых пострадавших: семилетнего мальчика, 17-летнюю девушку и женщин, 54 и 69 лет.
По факту обоих ДТП начаты проверки.
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