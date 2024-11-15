Пять человек пострадали при столкновении легковушек в Перми

Правоохранители разбираются в обстоятельствах дорожной аварии, которая произошла на шоссе Космонавтов в Индустриальном районе Перми. Не обошлось без пострадавших, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные полиции.
По предварительной информации, водитель ВАЗ-2114 проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, из-за чего столкнулся с машиной Lexus.
Оба автомобилиста получили травмы. В больницу также доставили двух пассажиров отечественной легковушки и женщину, находившуюся в салоне иномарки. Проводится проверка.
Двое протестующих прошли в здание парламента Абхазии для переговоров
Современные витрины для экспонатов появились в Музее Дубны
Фестиваль новогодних елок пройдет в декабре в Воскресенске
Дроны-камикадзе испытали в КНДР. Кому грозят наработки Северной Кореи
Более тысячи заявок поступило на участие во втором потоке «Времени героев»
Протестующие в Абхазии протаранили ворота администрации президента
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте