Пять человек пострадали при столкновении легковушек в Перми

Правоохранители разбираются в обстоятельствах дорожной аварии, которая произошла на шоссе Космонавтов в Индустриальном районе Перми. Не обошлось без пострадавших, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные полиции.

По предварительной информации, водитель ВАЗ-2114 проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, из-за чего столкнулся с машиной Lexus.

Оба автомобилиста получили травмы. В больницу также доставили двух пассажиров отечественной легковушки и женщину, находившуюся в салоне иномарки. Проводится проверка.