Пять человек пострадали при столкновении автобусов в Ставропольском крае

Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в Ставропольском крае. Об этом сообщила « Свободная пресса » со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.

Согласно информации ведомства, водитель автобуса ПАЗ, перевозивший 15 работников предприятия, не справился с управлением и столкнулся с автобусом НефАЗ. В последнем пассажиров не было.

В результате ДТП травмы получили пять человек. Организована проверка.