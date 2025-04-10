Пять человек пострадали при столкновении автобусов в Ставропольском крае
Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в Ставропольском крае. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.
Согласно информации ведомства, водитель автобуса ПАЗ, перевозивший 15 работников предприятия, не справился с управлением и столкнулся с автобусом НефАЗ. В последнем пассажиров не было.
В результате ДТП травмы получили пять человек. Организована проверка.
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