Пять человек пострадали при пожаре в Адмиралтейском районе Петербурга

Двухкомнатная квартира загорелась в одном из жилых домов на проспекте Римского-Корсакова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. В результате пожара пострадали двое детей и трое взрослых, их доставили в больницу. Об этом пишет сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу городского МЧС России.

По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил в экстренные службы 20 января в 23:40. Огонь охватил территорию площадью 10 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали из опасной зоны девять человек, в том числе двух детей. Спустя 34 минуты пламя удалось ликвидировать. Сейчас специалисты выясняют точные причины и обстоятельства произошедшего.

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