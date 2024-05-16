Пять человек получили травмы в результате ДТП в Самаре | 360°

Происшествия 16 мая 2024, 15:28 Пять человек получили травмы в результате ДТП в Самаре

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Массовое ДТП, в результате которого пострадали пять человек, произошло накануне утром на Южном шоссе в Самаре. Об этом «Царьграду» рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщается, что возле дома № 5 столкнулись Mitsubishi, Hyundai, Renault, Lada и городской автобус. Все водители двигались в попутном направлении.

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В результате столкновения пострадали пять мужчин — троих доставили в больницу имени Пирогова, одного — в городскую больницу № 10, еще одному назначили амбулаторное лечение. Сейчас правоохранители выясняют детали ДТП.