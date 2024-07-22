Пять человек получили травмы в массовой аварии на трассе «Скандинавия» в Ленобласти
Сразу три автомобиля стали участниками аварии на 124-м километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, водитель Kia Rio внезапно выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Renault Premium. Впоследствии фуру отбросило в стоящий КамАЗ.
Травмы различной степени тяжести получили пять человек. Среди пострадавших — двое детей. Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП.
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