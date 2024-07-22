Пять человек получили травмы в массовой аварии на трассе «Скандинавия» в Ленобласти

Сразу три автомобиля стали участниками аварии на 124-м километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, водитель Kia Rio внезапно выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Renault Premium. Впоследствии фуру отбросило в стоящий КамАЗ.

Травмы различной степени тяжести получили пять человек. Среди пострадавших — двое детей. Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП.

Неравный бой. У кого больше шансов стать президентом США в 2024 году?

Подавать на безнадежно больных. Чем грозят токсичная благотворительность и фармлоббисты

«Сорвалось с тормозов». Почему Байден вышел из президентской гонки

Байден — все! Что это значит для России?

Харрис не потянет. Байдена сделают козлом отпущения и выдвинут другого демократа

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте