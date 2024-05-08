Пять человек получили травмы в ДТП во Владимирской области | 360°

Происшествия 08 мая 2024, 14:53 Пять человек получили травмы в ДТП во Владимирской области

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Дорожная авария, в которой пострадали пять человек, произошла накануне в Александровском районе Владимирской области. Об этом сообщил «Царьград», ссылаясь на пресс-службу УМВД по региону.

На 10-м километре трассы Александров — Балакирево 21-летний водитель LADA врезался в УАЗ, которым управлял 60-летний водитель. После столкновения внедорожник вылетел в кювет.

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Медики увезли в больницу двух пассажирок УАЗа в тяжелом состоянии. В ДТП также пострадали оба водителя и еще один пассажир. Подробности уточняются.