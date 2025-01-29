Пять человек получили травмы в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде
Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Нижнем Новгороде. Пострадали пять человек, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Авария произошла на Канавинском мосту около 17:00 по московскому времени.
«В результате ДТП пострадали пять человек, всех госпитализировали», — отметили в ведомстве.
В ликвидации последствий происшествия участвовали пять сотрудников МЧС.
По данным регионального МВД, среди пострадавших пассажиры автобуса и водитель легковушки. Согласно предварительной версии, он нарушил правила дорожного движения, что привело к столкновению со встречным автобусом.
Правоохранители продолжают работать на месте ДТП. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее смертельная авария с участием автомобилей УАЗ и Toyota произошла в Новом Уренгое. В результате ребенок получил тяжелые травмы и скончался на месте.