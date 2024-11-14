Пять человек погибли в смертельной аварии на трассе в Свердловской области

На трассе в Свердловской области произошла смертельная авария, в которой погибли пять человек. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

ДТП произошло на трассе Серов — Североуральск — Ивдель, там столкнулись «газель» и Kia. Водитель и четверо пассажиров иномарки погибли на месте.

Кроме того, пострадали двое сидевших в грузовике, их госпитализировали. По факту ДТП начали проверку, устанавливаются все обстоятельства аварии.