Пять человек погибли в смертельной аварии на трассе в Свердловской области
На трассе в Свердловской области произошла смертельная авария, в которой погибли пять человек. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
ДТП произошло на трассе Серов — Североуральск — Ивдель, там столкнулись «газель» и Kia. Водитель и четверо пассажиров иномарки погибли на месте.
Кроме того, пострадали двое сидевших в грузовике, их госпитализировали. По факту ДТП начали проверку, устанавливаются все обстоятельства аварии.
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