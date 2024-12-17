Сегодня 13:33 Пять человек погибли в ДТП в Ульяновской области 0 0 0 Фото: Telegram-канал УМВД России по Ульяновской области Происшествия

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Автомобиль Chevrolet Cobalt столкнулся с грузовой машиной «МАЗ» в Ульяновской области, жертвами аварии пять человек погибли. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

ДТП произошло примерно в 06:00 на 209 километре автодороги Саранск — Сурское — Ульяновск в Засвияжском районе.

«Водитель автомашины Chevrolet Cobalt не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомашиной „МАЗ“», — пояснили в пресс-службе.

Фото: Telegram-канал УМВД России по Ульяновской области

В результате столкновения погибли пять человек из легковушки. Водитель грузовика получил травмы. На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.