Пять человек погибли в ДТП в Ульяновской области

Автомобиль Chevrolet Cobalt столкнулся с грузовой машиной «МАЗ» в Ульяновской области, жертвами аварии пять человек погибли. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.
ДТП произошло примерно в 06:00 на 209 километре автодороги Саранск — Сурское — Ульяновск в Засвияжском районе.
«Водитель автомашины Chevrolet Cobalt не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомашиной „МАЗ“», — пояснили в пресс-службе.
В результате столкновения погибли пять человек из легковушки. Водитель грузовика получил травмы. На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
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