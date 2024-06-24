Пять человек погибли в ДТП в Татарстане
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Аксубаевском районе Татарстана. В результате аварии погибли пять человек, сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
По предварительным данным, 46-летний водитель за рулем легковушки ВАЗ-2115 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Lada Priora.
Отмечается, что от полученных травм оба водителя и трое пассажиров двух автомобилей скончались на месте.
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