Пять человек погибли в ДТП в Татарстане

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Аксубаевском районе Татарстана. В результате аварии погибли пять человек, сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По предварительным данным, 46-летний водитель за рулем легковушки ВАЗ-2115 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Lada Priora.

Отмечается, что от полученных травм оба водителя и трое пассажиров двух автомобилей скончались на месте.