Пять человек и двух черепашек эвакуировали из горящей квартиры в ХМАО

Огонь охватил квартиру в поселке Междуреченский Кондинского района. Происшествие случилось на улице Гагарина. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу КУ «Центроспас-Югория».

Прибывшие на вызов пожарные зафиксировали сильное задымление и угрозу распространения пламени на соседние квартиры. Спасатели эвакуировали из опасной зоны пять человек и двух черепашек.

В результате возгорания повреждения получили стены и потолочное перекрытие на площади восьми метров квадратных. Никто не пострадал. Предварительно, причиной происшествия стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.