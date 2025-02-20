Пять человек и двух черепашек эвакуировали из горящей квартиры в ХМАО

Огонь охватил квартиру в поселке Междуреченский Кондинского района. Происшествие случилось на улице Гагарина. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу КУ «Центроспас-Югория».
Прибывшие на вызов пожарные зафиксировали сильное задымление и угрозу распространения пламени на соседние квартиры. Спасатели эвакуировали из опасной зоны пять человек и двух черепашек.
В результате возгорания повреждения получили стены и потолочное перекрытие на площади восьми метров квадратных. Никто не пострадал. Предварительно, причиной происшествия стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.
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