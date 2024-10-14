Пять человек госпитализировали после аварии с автобусами в Татарстане

В Мензелинском районе утром столкнулись два пассажирских автобуса, пять человек доставили в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на Минздрав Татарстана.

Два человека погибли на месте, еще пятерых доставили в больницу. С ними сейчас работают ведущие врачи больницы, одного из пациентов хотят доставить вертолетом в Казань.

По факту аварии начали проверку, выясняются все обстоятельства ДТП.

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