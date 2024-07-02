Пять человек эвакуировались из квартиры на западе Москвы из-за горящего самоката

Электросамокат загорелся в квартире одного из домов на Мичуринском проспекте. О ЧП сообщил источник 360.ru.
Внутри квартиры находились пять человек. Люди покинули жилье самостоятельно. Хозяйке потребовалась помощь медиков.
Сейчас женщину осматривают врачи, уточнил собеседник 360.ru, пояснив, что она могла надышаться дымом.
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