Пьяный житель Прикамья изрезал ножом посетителя бара и попал под статью
Правоохранители задержали жителя города Чусовой Пермского края по подозрению в покушении на убийство. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, фигурант, распивая алкоголь в баре, поссорился с приятелем. Во время конфликта он схватил нож и несколько раз ударил оппонента. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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