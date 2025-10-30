Житель Петербурга получил 8 лет тюрьмы за убийство знакомого на Невском проспекте

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве. Фигуранта, признанного виновным, отправили в колонию строгого режима на восемь лет. Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург» .

Согласно информации Объединенной пресс-службы судов Северной столицы, в апреле этого года пьяный подсудимый нанес не менее пяти ударов ножом мужчине в квартире дома на Невском проспекте.

«На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений фигурант один раз ударил потерпевшего в правое бедро, дважды — в область головы и два раза в шею», — уточнили в пресс-службе.

Потерпевший скончался на месте происшествия от массивной кровопотери.