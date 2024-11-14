Пьяный житель Петербурга изрезал супругу ножницами в ее день рождения

Жителя Санкт-Петербурга задержали за нападение на жену с ножницами. Происшествие случилось в Кировском районе в день, когда женщина отмечала свое 43-летие. Об этом сообщает сайт Neva.Today.
По опубликованной информации, в одном из домов на Дачном проспекте супруги распивали алкоголь. Мужчина схватил ножницы и ударил жену по ноге, руке, спине и ягодицам. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Выяснилось, что в 2023 году злоумышленник уже угрожал потерпевшей расправой, но она не придала значение этому факту. Кроме того, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, избиения и причинение тяжкого вреда здоровью.
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