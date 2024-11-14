Пьяный житель Пермского края уснул в угнанном автомобиле на обочине дороги

Машину марки «Ока» угнали у пенсионера в Очерском округе Пермского края. Вскоре автомобиль обнаружили на обочине дороги Нижняя Талица — Павловский, пишет Ura.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД России.
Полицейские сообщили, что в салоне легковушки спал 20-летний угонщик. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данным силовиков, молодой человек не имеет водительских прав. Суд назначил ему административное наказание в виде 10 суток ареста. Сейчас стражи порядка продолжают расследование уголовного дела об угоне.
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