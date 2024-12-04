Пьяный житель Нового Уренгоя застрелил знакомую во время застолья

Правоохранители задержали мужчину 1988 года рождения по подозрению в убийстве знакомой в Новом Уренгое. Происшествие случилось во время распития алкогольных напитков, сообщает Ura.ru со ссылкой на представителей управления СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Следователи установили, что в ходе застолья между собутыльниками возникла ссора. Тогда подозреваемый достал пистолет и трижды выстрелил в голову 47-летней женщине.

Пострадавшая скончалась на месте от тяжелых травм. Силовики оперативно задержали стрелка, ему предъявили обвинение в убийстве.