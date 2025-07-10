Пьяный житель ХМАО лишил жизни пару из-за жалобы в полицию

В поселке Приобье (ХМАО) местный житель обвиняется в убийстве двух человек. По информации СК России по ХМАО, преступление было совершено на почве личных разногласий. Об этом написал Ura.ru.
«Пара сожителей написала заявление на мужчину из-за незаконного проникновения к ним в жилище. Уже вечером он, в состоянии алкогольного опьянения, вновь пришел к паре с требованием забрать заявление — в ходе конфликта мужчина нанес паре смертельные ножевые ранения», — сказано в сообщении СК России по ХМАО.
Тела были обнаружены на следующий день родственником. Обвиняемый был задержан в тот же день. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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