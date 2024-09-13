Пьяный житель Белгородской области до смерти избил и поджег знакомого за «связь с полицией»

Ракитянский районный суд вынес приговор 26-летнему жителю Белгородской области, обвиняемому в кражах и убийстве. Об этом сообщил « Бел.ru » со ссылкой на региональную прокуратуру.

Установлено, что в ноябре 2022 года фигурант, находясь в состоянии опьянения, жестоко избил приятеля из-за подозрений в сотрудничестве с полицией. Злоумышленник несколько раз ударил друга табуретом, порезал его, а после поджег одежду. Травмы оказались смертельными.

Преступника осудили на 17 лет колонии строгого режима.