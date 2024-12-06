Пьяный водитель врезался в ограждение, уходя от полицейской погони в Башкирии

Ночная погоня автоинспекторов за пьяным водителем завершилась ДТП. Нарушитель не справился с управлением и протаранил ограждение на перекрестке улиц Коммунистическая и Кирова в Бирске. Об этом сообщает сайт mkset.ru со ссылкой на представителей Госавтоинспекции Башкирии.

Сотрудники ДПС обратили внимание на подозрительную машину Chevrolet Aveo. Автомобилист проигнорировал требование полицейских об остановке и, прибавив скорость, продолжил движение. Стражи порядка начали преследовать иномарку.

После столкновения с препятствием 39-летний мужчина попытался убежать, однако его вскоре задержали. Выяснилось, что шофер находился в крайней степени опьянения.

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