Пьяный водитель врезался в ограждение, уходя от полицейской погони в Башкирии

Ночная погоня автоинспекторов за пьяным водителем завершилась ДТП. Нарушитель не справился с управлением и протаранил ограждение на перекрестке улиц Коммунистическая и Кирова в Бирске. Об этом сообщает сайт mkset.ru со ссылкой на представителей Госавтоинспекции Башкирии.