Пьяный водитель ВАЗ попал в ДТП в Екатеринбурге, пытаясь скрыться от машины ДПС

В Екатеринбурге 22 июня произошел инцидент с участием 52-летнего водителя автомобиля ВАЗ, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. После того как полицейские потребовали остановиться для проверки, мужчина увеличил скорость и попытался скрыться, сообщил сайт tagilcity.ru.
Патрульные автомобили ГИБДД проследовали за нарушителем. На Бисертской улице водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем той же марки. После аварии его задержали сотрудники полиции.
По результатам экспертизы выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбуждено административное дело, материалы которого будут рассмотрены в судебном порядке.
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