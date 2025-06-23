Пьяный водитель ВАЗ попал в ДТП в Екатеринбурге, пытаясь скрыться от машины ДПС

В Екатеринбурге 22 июня произошел инцидент с участием 52-летнего водителя автомобиля ВАЗ, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. После того как полицейские потребовали остановиться для проверки, мужчина увеличил скорость и попытался скрыться, сообщил сайт tagilcity.ru .

Патрульные автомобили ГИБДД проследовали за нарушителем. На Бисертской улице водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем той же марки. После аварии его задержали сотрудники полиции.

По результатам экспертизы выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбуждено административное дело, материалы которого будут рассмотрены в судебном порядке.