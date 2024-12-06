Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Челябинской области
Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла в Увельском районе Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.
Согласно данным ведомства, 42-летний водитель следовал по дороге за рулем ВАЗ-2110, находясь в состоянии опьянения. Впоследствии легковушка улетела в кювет.
Травмы, несовместимые с жизнью, получил 61-летний пассажир. Организована проверка. Известно, что машина не была зарегистрирована.
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