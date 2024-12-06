Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Челябинской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла в Увельском районе Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

Согласно данным ведомства, 42-летний водитель следовал по дороге за рулем ВАЗ-2110, находясь в состоянии опьянения. Впоследствии легковушка улетела в кювет.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил 61-летний пассажир. Организована проверка. Известно, что машина не была зарегистрирована.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте