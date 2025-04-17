Пьяный водитель устроил смертельное ДТП на Ушаковской набережной в Петербурге

Нескольких автомобилей стали участниками ДТП в Приморском районе Санкт-Петербурга. Авария произошла в четверг, 16 апреля, возле дома № 1 на Ушаковской набережной. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По предварительным данным полиции, водитель BMW Х5 столкнулся с Ford Focus. После удара Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с OMODA, а BMW Х5 врезался в Mercedes-Benz.

Правоохранители выяснили, что 45-летний мужчина находился за рулем BMW в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП погиб 63-летний пассажир машины Ford.

Стражи порядка возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.