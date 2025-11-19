Пьяный водитель устроил ДТП при попытке уйти от полицейской погони в Челябинске
Полицейские устроили погоню за пьяным водителем в Челябинске. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Информация о подозрительной езде белой иномарки Changan поступила в чат правоохранительных органов. Машину заметили на улице Братьев Кашириных, однако автомобилист отказался останавливаться.
Стражи порядка организовали преследование. Уходя от полиции, нарушитель столкнулся с припаркованной легковушкой. Обошлось без пострадавших. В отношении водителя составили административные протоколы.
