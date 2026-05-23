Пьяный водитель устроил ДТП при попытке уйти от погони в Нижегородской области

Безработный житель Арзамаса с признаками алкогольного опьянения стал виновником дорожно-транспортного происшествия, пытаясь скрыться от сотрудников полиции. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Происшествие случилось 17 мая в Дальнеконстантиновском округе. Сотрудники ГИБДД заметили подозрительного автомобилиста. Тот попытался скрыться, но не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение

Нарушитель не пострадал, но отказался проходить медицинское освидетельствование. В отношении него составили два административных протокола.