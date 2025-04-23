Пьяный водитель устроил ДТП на встречной полосе в Удмуртии

В понедельник, 21 апреля, около 13:10 на автодороге Игра — Сюмси — граница Кировской области произошла авария. Об этом написал сайт Izhlife.
По данным Госавтоинспекции Удмуртии, 51-летний мужчина на LADA выехал на встречную полосу, будучи в состоянии алкогольного опьянения, и столкнулся с автомобилем УАЗ-23632, которым управлял 59-летний водитель.
Два пассажира УАЗа — мужчины 51 и 42 лет — получили травмы различной степени тяжести. Водители обратились за медицинской помощью. На виновника аварии составили административные протоколы, его автомобиль отправили на штрафстоянку.
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