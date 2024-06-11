Пьяный водитель устроил аварию с тремя пострадавшими в Петербурге

Безответственность водителя Volkswagen Polo обернулась ДТП с пострадавшими. Авария произошла в петербургском поселке Шушары, сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, автомобилист на Volkswagen Polo в состоянии опьянения выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с машиной LADA Vesta.

Травмы получили три человека. Одна из пациенток — 28-летняя девушка — находится в тяжелом состоянии.