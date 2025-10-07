Пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП в Тихвинском районе Ленобласти

Один человек погиб по вине пьяного водителя в ДТП на территории Тихвинского района Ленинградской области. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на правоохранителей.

В понедельник, 6 октября, около 11:50, на 205-м километре трассы Лодейное Поле — Тихвин — Бугодощь — Чудово, рядом с деревней Харчевня, автомобиль Toyota Carina, которым управлял 40-летний водитель из Киришей, съехал на обочину и потерял управление. Машина оказалась в придорожной канаве и врезалась в дерево.

В результате 35-летний пассажир автомобиля получил смертельные травмы и скончался до приезда медиков. Виновник аварии попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. Выяснилось, что он был пьян.

Следствие открыло уголовное производство по части четвертой статьи 264 Уголовного кодекса РФ, а водителя задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.