Пьяный водитель стал виновником ДТП с пострадавшими в Курганской области

Нетрезвый водитель стал участником дорожно-транспортного происшествия в Щучанском округе Курганской области. Авария произошла на 12-м километре автодороги «Иртыш» – Щучье – Сафакулево. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, мужчина 1995 года рождения за рулем автомобиля Mercedes не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась. Двое пассажиров иномарки: 42-летний мужчина и 52-летняя женщина получили травмы.

Отмечается, что водитель управлял транспортным средством без водительских прав и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Прибор «алкотектор» показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,20 мг/л, что существенно превышает установленную законом норму.