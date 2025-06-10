Пьяный водитель стал виновником ДТП с пострадавшими в Курганской области

Нетрезвый водитель стал участником дорожно-транспортного происшествия в Щучанском округе Курганской области. Авария произошла на 12-м километре автодороги «Иртыш» – Щучье – Сафакулево. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, мужчина 1995 года рождения за рулем автомобиля Mercedes не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась. Двое пассажиров иномарки: 42-летний мужчина и 52-летняя женщина получили травмы.
Отмечается, что водитель управлял транспортным средством без водительских прав и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Прибор «алкотектор» показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,20 мг/л, что существенно превышает установленную законом норму.
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