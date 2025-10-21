Пьяный водитель стал виновником ДТП по дороге за ребенком в детский сад в Пензе

Сотрудники Госавтоинспекции отреагировали на информацию о ДТП в Пензенском районе. Приехав на место происшествия, инспекторы поговорили с водителем Kia Spectra. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, в частности, от него пахло спиртным, написала «Пенза-пресс» .

Полицейские предложили водителю пройти медосвидетельствование. Результаты проверки подтвердили, что мужчина вел машину нетрезвым. Более того, выяснилось, что ранее его уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение.

Водитель признал свою вину. По его словам, он выпил дома, но потом ему пришлось забрать ребенка из детского сада. Во время поездки мужчина не справился с управлением и столкнулся с другой машиной.

Следственный отдел ОМВД России по Пензенскому району возбудил уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Преступление наказывается лишением свободы до двух лет.