Пьяный водитель стал причиной гибели женщины в Удмуртии

В Кизнерском районе Удмуртии произошла авария на дороге Асинер – ст. Саркуз – Короленко. По информации Госавтоинспекции Удмуртии, 49-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и съехал с дороги. Об этом написал Izhlife .

Пассажирка 1967 года рождения погибла в результате ДТП. Водитель и второй пассажир были госпитализированы.

Госавтоинспекция проводит расследование по факту ДТП и призывает участников дорожного движения не садиться за руль в состоянии опьянения, не ездить с пьяными водителями и сообщать о таких случаях в полицию.