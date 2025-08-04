Пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП с четырьмя машинами в Каменске-Уральском

Пьяный мужчина за рулем иномарки стал виновником смертельного ДТП в Свердловской области. Авария с участием четырех автомобилей произошла утром 3 августа в Каменске-Уральском. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.

«Водитель Mercedes выбрал небезопасную скорость движения, в результате чего не выдержал достаточную дистанцию до впереди движущейся машины Nissan и допустил с ней столкновение, вследствие чего Nissan отбросило на встречку, где произошло столкновение с ВАЗ-2107. После этого Mitsubishi, двигавшийся в попутном направлении с ВАЗ, допустил столкновение с ним», — рассказали в ведомстве.

В результате аварии до приезда медиков скончался 21-летний водитель отечественной машины. Среди пострадавших: его 23-летний пассажир, 49-летний водитель Mercedes, 41-летняя водитель Nissan и ее 11-летний пассажир. Их госпитализировали.

Сотрудники полиции установили, что водитель Mercedes не был пристегнут в момент ДТП. Мужчина находился в состоянии опьянения с концентрацией 0,570 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Против него составили административные протоколы и возбудили уголовное дело.